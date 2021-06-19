قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، العجمى، الهانوفيل"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000 مم بشارع ابن الورقاء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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