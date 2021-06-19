السيسى حفظ مصر وزيرا ورئيسا.. تفاصيل العدد الجديد من روزاليوسف

جدة - نرمين السيد - وقال الطاهرى، إن المجلة تواصل فى عددها الجديد، الصادر اليوم السبت "19 يونيو 2021"، تسليط الضوء على الموضوعات المهمة التى تهم القارئ المصرى والعربى فى شتى المجالات، وأبرزها كيفية حفاظ ثورة 30 يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسى على الدولة المصرية.

مقال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى

وأكد الطاهرى، أن مقاله فى هذا العدد يأتى تحت عنوان "كلام فى السياسة.. كيف نجحت مصر.. السيسى حفظ مصر وزيرا ورئيسا".

وأشار إلى أنه تحدث فى المقال عن أن الرئيس السيسى وثورة يونيو لا ينفصلان أبدا، لأننا أمام ثورة حقيقية، غيرت تاريخ مصر ومنطقتها، مؤكدا أن الرئيس يستند على شرعية ثورة يونيو.

وأشار فى مقاله إلى أن هناك رابطا بين نبض الشارع المصرى والقيادة منذ اللحظة الأولى، كما أن هذا الرابط كان هو اليقين لملايين المصريين الذين استدعوا قواتهم المسلحة من أجل إنقاذ الوطن.

موضوع "مفاوضات الحسم فى أزمة سد النهضة"

وواصل الطاهرى حديثه، كاشفاً أن المجلة تبرز فى عددها الجديد موضوع أزمة سد النهضة، حيث تم التأكيد فيه على أن الدولة المصرية لا تزال تتحلى بالصبر والاتزان فى معركة التفاوض مع إثيوبيا، رغم أن الأخيرة انتهجت سياسة المماطلة والتسويف، ما أدى إلى فشل كل المسارات التفاوضية.

أضاف، أن الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع "دوت الخليج" يكتب مقالا فى العدد الجديد يأتى تحت عنوان "أكشاك لبيع تذاكر النعيم وأقنعة الشيوخ والكهنة"، يتحدث فيه عن قضية تجديد الفكر الدينى "المسيحى والإسلامى".

مقال الكاتب هانى لبيب

وأشار إلى أن مقال الكاتب هانى لبيب، والذى ينشر تحت عنوان ثابت "مصر أولا"، ذكر فيه أن رفض التجديد الدينى يعنى تجميد الأحكام عند فترة زمنية محددة فى التاريخ الماضى، وهو ما يعنى غلق باب الاجتهاد الذى يقوم أساسا على التجديد.

وتابع لبيب، فى مقاله، أن أكثر الظواهر خطورة على تجديد الفكر الدينى هى ظاهرة التدين الشكلى فى المجتمع، وهو بمثابة نوع من التدين المرضى الذى يتم فيه تضخيم قيمة المفاهيم والمصطلحات على حساب المضمون.

كما تم التأكيد فى المقال على أن مصر فيها الآن إرادة سياسية لتجديد الفكر الدينى، لكن الإرادة الدينية ليست بالقوة المطلوبة لتحقيق هذا التجديد، لدرجة جعلت البعض يظن أن المؤسسة الدينية المصرية ليست لديها رغبة حقيقية فى خوض طريق التجديد.

وأشار الطاهرى، إلى أن العدد الجديد من المجلة، تطرق إلى رد وزارة الداخلية على مقال الكاتب هانى لبيب فى العدد الصادر بتاريخ 28 مايو الماضى، والذى كان بعنوان "خطأ رجل الشرطة ليس خطأ الداخلية"، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت ردا على المقال الذى أبرز جهود رجال الشرطة ووزارة الداخلية، مطالبا بالمزيد من الجهد، لضبط تجاوزات سائقى سيارات الأجرة والميكروباص ومركبات التوك توك.

وبين رئيس تحرير روزاليوسف، إلى أن وزارة الداخلية أوردت فى ردها أن الإدارة العامة للمرور وجهت العديد من الحملات المرورية بمختلف المناطق، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حياليا، كما تضمن الرد بعض الإحصائيات عن جهود الإدارة خلال الفترة السابقة.

وأوضح أحمد الطاهرى أن المجلة أفردت مساحة كبيرة لإحياء الذكرى الـ20 لرحيل الفنانة سعاد حسنى، حيث تناولت أبرز 10 محطات فى حياتها الفنية.

ملف السندريلا.. 20 عاما على الرحيل"

وتناول العدد دور الفنانة الراحلة فى فيلم القاهرة 30، من إخراج صلاح أبو سيف، والتى أدت فيه شخصية "إحسان"، حيث تحدثت الفنانة فى كتابها "السندريلا تتكلم"، كيف كان هذا الدور نقطة تحول فى حياتها الفنية.

وتناولت المجلة أيضا أبرز أدوار السندريلا، ومنها سميحة فى فيلم "صغيرة على الحب"، وزينب فى فيلم "الكرنك"، وزوزو فى "خلى بالك من زوزو"، وفاطمة فى "الزوجة الثانية"، وبطة فى "المشبوه".

واختتم أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف تصريحاته، قائلا إن ذلك يأتى إلى جانب موضوعات أخرى ثقافية وترفيهية وفنية وتكنولوجية ورياضية ودينية، ومقالات أخرى لعدد من الكتاب شملها عدد المجلة الأخير.