صور.. الإسكندرية تخصص كابينتين مجانا لـ الجيش الأبيض بشاطئ ستانلى

جدة - نرمين السيد - سلم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، كابينتين بشاطئ ستانلى مجاناً لصالح "جيش الإسكندرية الأبيض" وأسرهم، وذلك تكريماً لهم لجهودهم فى مواجهة جائحة كورونا.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وجمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقال الشريف أن الأطباء يعملون لأكثر من 12 ساعة فى اليوم، ويتعاملون مع المصابين مباشرة، ومنهم من أصيب بالعدوى خلال تأدية عمله، ودائماً مستعدين لتلبية نداء الوطن، للدفاع عن صحة أفراد المجتمع.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجميع شهد التوجيهات والخطوات التى اتخذها رئيس الجمهورية للرعاية الحقيقة والتحسين الفعلى لأحوال الأطباء، والتى لمسها الجميع منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار الشريف، إلى أن الأطباء أظهروا تفانياً وشجاعة فى وقت الأزمات، وتكاتفوا من أجل التصدى لجائحة كورونا، وتنوعت أدوارهم، لكن تشابهت فى الهدف الأسمى، وهو خدمة الوطن.