صور.. وفد من أعضاء مجلس النواب يزور شركة النصر للكيماويات الوسيطة

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة فى دعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 4000 عامل من شباب الخريجين فى مختلف التخصصات ومن جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة.
كما أجرى أعضاء مجلس النواب جولة تفقدية داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أشادوا فيها بدور الشركة فى تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية، ودعم قطاعات التنمية الإقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.
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