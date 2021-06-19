التعليم: الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوى 21 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتو طارق شوقى، اليوم السبت، إن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوى يبدأ بعد غد الاثنين 21 يونيو للشعبة العلمية ويوم 22 يونيو للشعبة الأدبية، ويوم 23 يونيو لطلاب المنازل والراسبين.





وجدد الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تأكيده على أن الامتحان التجريبى الثالث يهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية، والحصول على أرقام الجلوس، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.

وأضاف أن الامتحان يهدف أيضا إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائيى، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة و"البابل شيت".

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية يوم 21 الامتحان فى مادة الأحياء، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الاستاتيكا ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ يوم 22 يونيو وذلك بلجان الثانوية العامة، على أن تقام باقى الامتحانات فى المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية اعتبارا من يوم الخميس 24 يونيو وحتى الاثنين 28 يونيو.