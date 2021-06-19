بطريركية الأقباط بالقدس تحذر من نصاب ينتحل صفة راهب ويجمع تبرعات 

جدة - نرمين السيد - حذرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس والشرق الأدنى، من نصاب ينتحل اسم الراهب مينا الأورشليمى، ويقوم بجمع تبرعات من الصعيد بوثائق مزورة، بحجة ترميم كنيسة القيامة بالقدس.





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