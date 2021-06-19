صور.. مدبولى :  مونوريل العاصمة نقلة نوعية بوسائل المواصلات فى مصر

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ‏الجديدة، عقب انتهائه من متابعة أعمال مشروع القطار الكهربائى الخفيف.





وأكد رئيس الوزراء أن مشروع قطار المونوريل، الذى يجرى إدخاله لأول مرة فى مصر، سيمُثل نقلة نوعية بوسائل المواصلات فى مصر، وسيؤدى إلى تقليل الزحام، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل الأخرى.

وخلال الجولة التفقدية، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن المونوريل يبلغ طوله 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، لافتا إلى أنه تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل، وجارٍ تصنيع القطار الثانى والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 26.7%، ومن المخطط توريد قطارين على التوالى خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال الجولة، أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد عددا من قطاعات ومحطات المشروع، وأشار وزير النقل فى هذا الصدد إلى أن كل منطقة يتم إنهاء الأعمال بها يتم إعادتها لما كانت عليه، بل وأفضل، مؤكداً الحرص الكبير على تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة، حيث إنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، وسيسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى مدينتى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.

ولفت وزير النقل إلى أن مشروع المونوريل يدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتعمل على خفض معدلات التلوث البيئى وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، كما أنها تجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

وخلال الجولة، تمت الإشارة إلى أنه من المخطط افتتاح المرحلة الأولى من مونوريل العاصمة الإدارية، والتى تضم بدءا من محطة العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم يعقبه افتتاح المرحلة الثانية من المشروع، بدءًا من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5كم فى فبراير 2023، حيث إن مشروعى المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر" يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات: "الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب"، ويبلغ طول المشروعين 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيُسهمان فى التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق "رؤية مصر 2030"؛ نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل، باعتبارها من شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

وفى ختام جولته التفقدية اليوم، أشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال الذى يتم تنفيذه، وبمعدلات الأداء التى تحققت فى هذه المشروعات الحيوية حتى الآن، مطالبا باستمرار تكثيف العمل بها؛ حتى يتسنى تشغيلها قريبا، وتقديم خدمة فائقة الجودة للمواطنين.