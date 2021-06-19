"كاف" يخطر الأهلي بتأجيل مباراة الترجى 60 دقيقة بسبب شغب الجماهير

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى الكاف بتأجيل انطلاق مباراة الترجى لمدة 60 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بسبب أعمال الشغب لجمهور الترجى.

وتدور مشاورات بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس البعثة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بشأن القرار النهائى للنادى فيما يتعلق بخوض المباراة.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.

وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.