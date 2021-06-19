تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى الكاف بتأجيل انطلاق مباراة الترجى لمدة 60 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بسبب أعمال الشغب لجمهور الترجى.
وتدور مشاورات بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس البعثة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بشأن القرار النهائى للنادى فيما يتعلق بخوض المباراة.
وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.
وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.
وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.
وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كاف" يخطر الأهلي بتأجيل مباراة الترجى 60 دقيقة بسبب شغب الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.