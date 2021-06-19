الأمن التونسي يسلم مراقب المباراة تعهدًا بتأمين لاعبي الأهلي

قام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسئول مسئولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.
وتدور حاليًا مشاورات بين رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي.
وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.
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