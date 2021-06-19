/636382/عاجل-وليد-سليمان-يتعرض-للإغماء-قبل-مواجهة-الأهلي-والترجي

تعرض وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة إغماء شديدة برفقة «حارث» عامل غرف الملابس، عقب الخروج من ملعب رادس، في لقاء فريق القلعة الحمراء مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المباراة.

وأطلق الأمن التونسي قنابل مسيلة للدموع على جماهير الترجي المتواجدة حاليًا في ملعب "حمادي العقربي" من أجل مؤازرة فريق "باب سويقة" أمام الأهلي.

ويأتي السبب في ذلك بسبب وجود شغب من جماهير الترجي التونسي في المدرجات، إلى جانب وجود أعداد أكثر من 5000 آلاف مشجع.

عاجل.. سقوط وليد سليمان مغمى عليه

حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.

حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.

وكانت السلطات الصحية التونسية أعطت الضوء الأخضر لإدارة الترجي لحضور 5000 آلاف مشجع المباراة.

من جانبه، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حضور 5000 آلاف مشجع من جماهير الترجي بعد قرار السلطات الصحية التونسية.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

وسيقام لقاء الإياب بعد أسبوع على ملعب "الأهلي we السلام"، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من اللقاء الثاني، والذي يجمع بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويشهد على المباراة بين الأهلي والترجي التونسي على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.