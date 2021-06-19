/636388/الأهلي-يعود-لأرضية-الملعب-ويحدد-موعد-المبارة-النهائي-أمام-الترجي

نوجهوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظراؤهم بالترجي التونسي، منذ قليل إلى أرضية ملعب حمادي العقربي، من أجل خوض عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على انطلاق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد السيطرة على أعمال الشغب في ملعب المباراة.

وقام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.

حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.

وكانت السلطات الصحية التونسية أعطت الضوء الأخضر لإدارة الترجي لحضور 5000 آلاف مشجع المباراة.

من جانبه، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حضور 5000 آلاف مشجع من جماهير الترجي بعد قرار السلطات الصحية التونسية.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

وسيقام لقاء الإياب بعد أسبوع على ملعب "الأهلي we السلام"، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من اللقاء الثاني، والذي يجمع بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويشهد على المباراة بين الأهلي والترجي التونسي على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.