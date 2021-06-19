/636389/الزمالك-يدخل-معسكرا-مغلقا-إستعدادا-لمواجهة-المقاصة
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السويس، ظهر الإثنين المقبل، للانتظام في معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في القلعة البيضاة والكرة العالمية والمحلية.
يخوض فريق الزمالك، المران الختامي للمباراة، أمام مصر المقاصة، يوم الإثنين المقبل، على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة استعدادا لمواجهة المقاصة.
وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك مع مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد السويس، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
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