/636390/عفاف-زهران-تحصل-على-دعم-مالي-بقيمة-50-ألف-لنادى-النوبة-بالسويس

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب ، على صرف دعم مالي بقيمة 50 ألف جنيه لنادي النوبة بمحافظة السويس للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة للنادى.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حصول النائبة عفاف زهران على دعم مالي لنادي النوبه بالسويس

دعم الانشطة الرياضية بنادي النوبه

وجهت النائبة عفاف زهران ،عضو مجلس النواب ،الشكر الى الدكتور أشرف صبحى،وزير الشباب والرياضة، و كل القائمين بالوزارة على حرصهم الدائم والمستمر على دعم الأنشطة الرياضية المختلفة فى مختلف النوادى على مستوى الجمهورية .

وأشارت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن نادى النوبة واحد من أهم الأندية الموجودة داخل نطاق محافظة السويس، وان مساندته ودعمه واجب علينا ، لافتة انها ستقوم بزيارة مقر النادي للتعرف بشكل أوسع على كافة الاحتياجات تمهيدا لعرضها على الوزارة وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر .

اللجان النوعية

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي،بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

كما تستكمل اللجنة عقد اجتماعها لمناقشة موضوعات طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلامصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.