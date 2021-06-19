/636393/الزمالك-يحتفل-بزفاف-محمد-عبد-الغني-في-مران-اليوم

حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستعرض دوت الخليج أبرزالتطورات في القلعة البيضاء على مدار الساعة.

وجاء ذلك بسبب احتفال عبد الغني بحفل زفافه اليوم السبت، حيث سمح له الجهاز الفني بالتغيب عن المران. وحرص الجهازان الفني والإداري ولاعبو الزمالك، على التواصل مع اللاعب وتقديم التهاني له بهذه المناسبة.

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