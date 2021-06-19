/636394/30-دقيقة-هدف-ملغي-للأهلي-في-مرمى-الترجي-بداعي-التسلل

حافظ النادي الأهلي على نتيجة التعادل مع الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء شهد تألق واضح لأكرم توفيق وبدر بانون حتى الأن.

وهدد محمد شريف لاعب النادي الأهلي مرمى الترجي التونسي بعد تمريرة جيدة من على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر ، لكن وقف بن شريفية حائط صد أمام هجمات المارد الأحمر، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لشريف بعد مطالبة لاعبى الأهلي، قبل ان يقع مهاجم المارد الأحمر في التسلل بعد تسجيله هدف أبيض ، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وساد التعادل السلبي أحداث المباراة بين الأهلي والترجي التونسي خلال أول ربع ساعة في أحداث المواجهة التي تأخرت لمدة ساعة بسبب شغب بعض جماهير النادي التونسي ، ويستعرض دوت الخليج مجريات الشوط.

وبدء الأهلي المباراة بتوازن شديد وحرص زائد من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، وحاول الترجي التونسي الدخول في المباراة وتسجيل المباراة لكن دون جدوى أمام دفاعات المارد الأحمر والحارس محمد الشناوي.

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي

وانطلقت مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تأجلت المباراة ساعة كاملة عقب أحداث الشعب التي قامت بها بعض جماهير النادي التونسي.

واستلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعهد من قبل مراقب المباراة، يشير إلى تعهد الأمن بحماية لاعبي النادي الأهلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المبارة بين الفريقين من تونس.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

التشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.