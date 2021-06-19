/636396/صور-ورشة-عمل-مستقبل-وطن--برامج-الحماية-الإجتماعية-بعهد-السيسي-تنطلق-بمشاركة-وزيرة-التضامن

انطلقت فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، معالتطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة مستقبل وطن بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورش عمل مستقبل وطن

وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد نحو 37 ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

وكانت ورشة عمل العمل والعمال كانت نهاية الأسبوع الماضية بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث دار النقاش والحوار حول كل ما يخص العمال فى مصر والمنظومة العمالية ورؤية الحكومة فى هذا الملف مع تساؤلات وشكاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسبقه وزير المالية د.محمد معيط حيث نقاش موسع حول خطة التنمية والموازنة العامة، وسبقه أيضا وزير السياحة والآثار خالد العناني حيث نقاش موسع حول كل ما يخلص السياحة والآثار بمصر وأيضا وزيرة البيئة.