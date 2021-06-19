ملخص مران الزمالك اليوم السبت

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة داخل مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، واحتوت هذه الفقرة على تدريبات عبارة عن إطالات وبعض التدريبات الاستشفائية، وذلك ضمن البرنامج البدني الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعدادا للفترة المقبلة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تدريبات فريق القلعة البيضاء.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للزمالك برفع معدلات الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال المران، حيث قاد فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، عدة فقرات قام اللاعبون بتأديتها بكفاءة.

كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قامت كل مجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وكذلك خوض فقرة بدنية، وخاض لاعبو الفريق أيضا، فقرة سرعات لمسافة معينة لعدة دقائق وذلك على هامش الحصة البدنية.

كارتيرون يحفز لاعبي الفريق

وحرص كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام، على الإشراف على هذه الفقرة البدنية ، وتحفيز اللاعبين للقيام بها.

وعلى هامش المران خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في نهاية المران مساء اليوم السبت ، والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين لاعبي الزمالك، حيث تم تقسيمهم إلى فريقين ، وسيطر الحماس على كل اللاعبين.

تدريبات قوية لحراس المرمي

أدى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق.

وجاءت الفقرة التى خاضها رباعي حراسة مرمى الفريق، للتدريب على الكرات القريبة من خط المرمى، بجانب التسديد من خارج المنطقة .

وشهدت الفقرة تألق الحراس، وسط إشادة من أوليفيرا.

تدريبات إضافية لعاشور

خاض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية ، على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، وذلك عقب مشاركته في الفقرات الفنية والبدنية مع بقية اللاعبين.

وأدى عاشور الفقرة الإضافية، تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال، حيث احتوت على بعض الإطالات ، بجانب تدريبات تقوية واستشفاء للعضلات.