أخبار سارة للزمالك قبل لقاء مصر المقاصة بكأس مصر

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انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في القلعة البيضاء لحظة بلحظة.

وشارك فتوح في المران، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي شد في السمانة ، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

يخوض فريق الزمالك، المران الختامي للمباراة، أمام مصر المقاصة، يوم الإثنين المقبل، على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة استعدادا لمواجهة المقاصة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك مع مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد السويس، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.