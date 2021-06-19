/636399/الشوط-الأول-الشناوي-يحافظ-على-نظافة-شباك-الأهلي-أمام-الترجي

انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي تقام على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال ، في شوط شهد تألق واضح من محمد الشناوي.

وانقذ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي شباك المارد الأحمر من هدف أول بعد إبعاد الكرة من أمام محمد بن رمضان لاعب النادي التونسي ليحافظ الفريق الأحمر على التعادل السلبي خلال مواجهة اليوم التي أنطلقت في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحافظ النادي الأهلي على نتيجة التعادل مع الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء شهد تألق واضح لأكرم توفيق وبدر بانون حتى الأن.

وهدد محمد شريف لاعب النادي الأهلي مرمى الترجي التونسي بعد تمريرة جيدة من على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر ، لكن وقف بن شريفية حائط صد أمام هجمات المارد الأحمر ، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

الشناوي يحافظ على نظافة شباك الأهلي في الشوط الأول

وانطلقت مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تأجلت المباراة ساعة كاملة عقب أحداث الشعب التي قامت بها بعض جماهير النادي التونسي.

واستلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعهد من قبل مراقب المباراة، يشير إلى تعهد الأمن بحماية لاعبي النادي الأهلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المبارة بين الفريقين من تونس.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.