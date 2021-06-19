/636401/زعيم-الأغلبية-ملف-الحماية-الإجتماعية-يشهد-بشكل-خاص-إنجازات-يومية-تشمل-جميع-فئات-المجتمع-المصري-صور-وفيديو

أكد النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد العديد من الإنجازات الكبيرة بكافة المجالات، ولكن ملف الحماية الإجتماعية يشهد بشكل خاص إنجازات يومية تشمل جميع فئات المجتمع المصري.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث زعيم الأغلبية، خلال ندوة حزب مستقبل وطن، وإليكم التفاصيل:-

انطلاق ندوة مستقبل طن « برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»

جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تنعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، للتطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأبدى النائب أشرف رشاد الشريف ترحيبه بقيادات الحزب والوزيرة مؤكدا علي أنها نموذج من النماذج التنفيذية الرائعة، والجميع شاهد علي إنجازاتها، مرحبا بجميع الحضور فى ورشة العمل الـ38 التى تعقد من جانب الحزب فى ضوء النقاش بين حزب مستقبل وطن والسلطة التنفيذية.