عاجل.. سامح شكرى: نؤكد على وحدة ليبيا واجراء الانتخابات نهاية العام

جدة - نرمين السيد -

وأعلن شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك من القاهرة مساء اليوم مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، تجديد الدعم للسطات الانتقالية فى ليبيا.

وشدد شكرى، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة.

و‏استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، فى وقت سابق من اليوم، نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، اليوم السبت، بقصر التحرير بالقاهرة.

ويعقد شكرى ونظيرته الليبية، مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.