فيديو - بالبنط العريض : ستيفن كوك اعترف بقوة الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام فاروق، إن هناك مجموعة من الباحثين الأمريكان والبريطانيين وظيفتهم مهاجمة الدولة المصرية وتبنى أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية طيلة الثمانى سنوات الماضية.





وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن من أبرز هذه الأسماء التى كانت تهاجم مصر الكاتب الأمريكى "ستيفن كوك" الذى كان يتبنى أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إنه كتب مقالًا تحت عنوان "كيف تغلب السيسى على سياسة حقوق الإنسان التى يتبعها بايدن؟".

وأكد فاروق أن ستيفن كوك أشار فى مقاله بأن مصر استطاعت تغيير أولويات البيت الأبيض، وانتصرت السياسة الخارجية المصرية، وأثبتت بأنها الوحيدة القادرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما تناول فى مقالة مكالمة الرئيس الأمريكى بايدن للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن مصر استطاعت تجميد نظرة الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

وكشف فاروق أن ستيفن كوك يعد أحد كبار الباحثين فى دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس العلاقات الأمريكى وصاحب كتاب "الفجر الزائف"، وأوضح فاروق أن ستيفن كوك وصف فى مقاله أيضا تجربة الربيع العربى بـ "الفشل" بسبب عدم استمرا جماعة الإخوان الإرهابية فى السلطة.