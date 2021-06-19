عاجل.. المنقوش: نحتاج لدعم مصر فى العملية السياسة والاستقرار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المنقوش، فى مؤتمر صحفى مشترك من القاهرة مساء اليوم مع وزير الخارجية سامح شكرى "نحتاج لدعم مصر فى العملية السياسية والاستقرار ووقف النار فى ليبيا".

وكشفت وزيرة الخارجية الليبية، عن وجود بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر "برلين 2".

و‏استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، فى وقت سابق من اليوم، نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، اليوم السبت، بقصر التحرير بالقاهرة.

ويعقد شكرى ونظيرته الليبية، مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.