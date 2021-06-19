زعيم الأغلبية: ملف الحماية الاجتماعية يشهد إنجازات يومية تشمل جميع الفئات

جاء ذلك فى كلمته فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم السبت، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج.
ويأتى اللقاء فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.
ويشارك فى اللقاء النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وأبدى النائب أشرف رشاد الشريف ترحيبه بقيادات الحزب والوزيرة، مؤكدا على أنها نموذج من النماذج التنفيذية الرائعة، والجميع شاهد على إنجازاتها، مرحبا بجميع الحضور فى ورشة العمل الـ38 التى تعقد من جانب الحزب فى ضوء النقاش بين حزب مستقبل وطن والسلطة التنفيذية.
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