فيديو - حازم طه لـ أيمن عدلى : حلم الإذاعة راودنى منذ الطفولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف طه خلال لقائه فى برنامج أخبار مصر مع أيمن عدلى، أنه كان يعشق قراءة الكتب خصوصًا أن والده كان مشجعًا له، وتمكن من إنشاء مكتبته الخاصة وهو فى المرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى أنه عشق اللغة العربية بسبب معلمه محمود هويدى كما كانت أحد أسباب نجاجه فى مجاله.
وتابع: "والدى كان لديه مكتبة كبيرة فى المنزل، وورثت عنه الكثير من الكتب، وعملت ميراث شخصى من الكتب، وعملت سجل للكتب ما زلت أحتفظ به حتى اليوم، وعملت المكتبة الخاصة بس وأنا فى المرحلة الابتدائية، وهذا ما جعلنى واسع الثقافة".
وأكد أن يعتز بعمله فى الإذاعة المصرية ورحلته فى العمل لأنه حلم راوده منذ الطفولة، مشيرا إلى أن تجاوز الامتحان خصوصا أنه كان متقنا للغة العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن الإذاعة ما زالت حتى الآن مسموعة والمستوى البرامجى الذى تقدمه راقى.
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