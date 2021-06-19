وفد من أعضاء مجلس النواب يتفقد عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر

جدة - نرمين السيد - وجاء الزيارة لقرية الصيادين، بعدما نجحت جهود الدولة فى القضاء على أخطر منطقة عشوائية برأس البر، وهى قرية الصيادين بمنطقة الجربى، حيث تمكنت أجهزة الدولة من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية لإنشاء 12 عمارة سكنية بإجمالى 220 وحدة سكنية، حيث تحولت المنطقة من بؤرة عشوائية إلى مدينة سكنية حضارية ذات طراز معمارى مميز، وتم رصف الشوارع المؤدية إلى القرية والشوارع الداخلية وتم تركيب أعمدة إنارة وإنشاء حدائق عامة ومساحات خضراء بيت البلوكات السكنية وتم تجميل أكشاك الكهرباء.

ويذكر أن تكلفة تحويل المنطقة من العشوائية إلى مدينة سكنية تخدم مئات الأسر بلغت 85 مليون جنيه، والمخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

واستقبل المواطنون وفد البرلمان والمحافظ، بترحيب كبير، موجهين الشكر للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وثمنوا جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لائقة لهم، كما أشادوا بجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وهتفوا للرئيس السيسى، مرددين: "ربنا يخلى السيسى".

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ما رأته اللجنة فى قرية الصيادين برأس البر بدمياط، أمر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التى تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأضاف السجينى، أن الدولة تبذل جهود كبيرة فى ملف القضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، وفى قرية الصيادين، تحولت من منطقة عشوائيات إلى منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضارى متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة، موجها الشكر للقيادة السياسية وجهود الدولة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.

فيما، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن منطقة عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين كانت بؤرة عشوائية وتم إزالتها وإنشاء عمارات سكنية للمواطنين الذين كانوا يقطنون فيها، مجهزة بكل الخدمات والمرافق، وتليق بالمواطن، حرصا على توفير حياة كريمة لائقة به، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة وفيها العديد من المقومات التى تجعلها محافظة متميزة، وإقامة مشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية فيها، مشيدا بجهود الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأشاد النائب محمود البرعى، عضو اللجنة، بتطوير منطقة قرية الصيادين العشوائية، وتحويلها إلى مدينة سكنية متميزة وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها، حرصا على تحسين أحوال المواطن وظروفه المعيشية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب بدمياط، إنه يثمن أى جهود تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وأشاد بالقضاء على عشوائيات قرية الصيادين وإنشاء عمارات ووحدات سكنية تليق بالمواطن، لتوفير حياة كريمة له وتحسين مستوى معيشته، كما وجه الشكر للجنة الإدارة المحلية.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع السوق الحضارى بشارع 51، وتفقد تطوير كورنيش البحر بشارع 51 برأس البر، والسوق الحضارى بشارع 33، كما تفقد مكتبة مصر العامة بدمياط، وأعمال تطويرها التى تمت فبها، وقامت محافظ دمياط، بتكريم تغريد الملاحى مدير الفرع المكتبة بدمياط، على جهودها المتميزة، وذلك فى وجود وفد لجنة الإدارة المحلية.

يشارك فى الزيارة، النواب: محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام.