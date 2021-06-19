القباج تتابع التجهيزات الأخيرة لمبادرة نور لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، الأعمال التجهيزية لمبادرة " نور" التى تنفذها مؤسسة "wecare" للأعمال الخيرية برئاسة الدكتور نبيل فوزى وترعى المبادرة وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة الدول العربية وبالشراكة مع الوزارات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم جهود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة الرئاسة تدعم أى جهود تطوعية لزيادة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدة بمبادرة " نور" الداعمة لتأهيل قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تهدف لتعميم مبادرة "نور" على مستوى الجمهورية، حيث تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوى الاعاقة.

وأوضحت القباج أن هناك توجيهات من مؤسسة الرئاسة بدعم هذه المراكز بشدة على مستوى الجمهورية، متعهدة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب حتى يتم تمكين أبنائنا ذوى الاعاقة وضمان حياة كريمة لهم.

وتشكل المبادرة نموذجًا يتم تطبيقه فى كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والإفريقية، وتهدف إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة، حيث تسعى المبادرة إلى الوصول إلى نموذج مؤسسى يثرى المعرفة ويتيح فرصًا للتبادل بين مصر والدول العربية والإفريقية.

كما تهدف المبادرة إلى تأصيل ودمج وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة مع تركيز خاص على تدريب وتأهيل العاملين فى المجال من مدرسات وأمهات ومرافقى ذوى الاعاقة على أعلى مستوى مع نقل الخبرة الأجنبية بما يتلائم مع المجتمع المصرى والعربى والاستعانة بأحدث الأجهزة للتأهيل النفسى والبدنى للارتقاء بالأشخاص ذوى الإعاقة.