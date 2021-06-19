محافظ الإسكندرية يؤكد دور الصحافة القومية فى تشكيل الرأى العام

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على أهمية الدور الذى تلعبه الصحافة القومية فى تشكيل الرأى العام وإبراز مجهودات الدولة فى المشروعات القومية وتوجيه الرأى العام فى مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد فى التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى





جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية اليوم السبت، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية. وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرًا لتطوير مدينة الإسكندرية، ويتضح ذلك من خلال المشروعات القومية التى تتم على أرض الإسكندرية. وأضاف أن المحافظة أعدت تصورا شاملا فى إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بالهوية البصرية بمختلف مناطق الإسكندرية. من جانبه؛ أشاد الشوربجى، بالمجهودات والمشروعات المتنوعة على أرض الإسكندرية التى ستجعل المدينة تعود لعهدها السابق عروسا للبحر المتوسط. وثمن دور محافظ الإسكندرية فى دعم مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الصحفية للنهوض بها، مقدما الشكر للمحافظ وقيادات المحافظة على حسن الاستقبال وحل المشكلات بين المحافظة والوكالات الإعلانية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية. حضر الاجتماع، الدكتورة جاكلين عاز نائب المحافظ، وعبدالفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة.

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