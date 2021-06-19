وزير الخارجية يستقبل نظيرته الليبية بقصر التحرير  

استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة "‎نجلاء المنقوش".

وزار أول أمس، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية العاصمة الليبية "طرابلس"، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.

وحمل رئيس المخابرات رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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