انتهاء الشوط الأول بين الأهلي والترجي بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي المقامة حالياً باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

وتأخر انطلاق المباراة 60 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهير الترجي، وقام جمهور فريق الترجي بأعمال شغب اضطرت الشرطة التونسية لإطلاق القنابل المسيل للدموع.

وشهد ملعب رادس أعمال شغب واضحة من جمهور الترجي وهو ما تسبب فى مغادرة اللاعبين وطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز أرض الملعب ليلجأ مراقب المباراة تأجيل المباراة 30 دقيقة.

وتسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تعهدًا مكتوبًا من مراقب المباراة بالحفاظ على سلامة لاعبي الأهلي والجهاز الفني خلال مباراة الترجي ، وتقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ،عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي ، طاهر محمد، صلاح محسن ومحمد شريف

بدأ الفريقان المباراة بحذر شديد وظهر بوضوح غياب الخطورة على مرمى الشناوي حارس الأهلي ومعز بن شيريفية حارس الترجي.

أول الفرص الخطرة فى المباراة كانت للأهلي من ناحية الجبهة اليسرى من جملة بين على معلول محمد شريف لكن معز بن شريفية تصدى لهذه المحاولة.

وألغى الحكم فيكتور جوميز هدفاً للأهلي سجله محمد شريف بسبب تسلل الأخير ، قبل أن يُنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق التونسي.

تراجع أداء الأهلي وترك الفرصة للفريق التونسي لأن يفرض سيطرته على المباراة ويشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.