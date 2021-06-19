وزير الخارحية يؤكد لنظيرته الليبية دعم مصر للمسار السياسي الليبي

قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه تباحث مع وزيرة الخارجية الليبية تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات ودعم مصر المسار السياسي في ليبيا.
اكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية دعم مصر لسيادة ليبيا واهمية اجراء الانتخابات نهاية العام الجازي واخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب، موضحا انه تم تناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين واهمية انجاحه.
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