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انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. مواعيد صرف معاشات يوليو 2021 وجدول زيادة المعاشات بعد احتساب الـ13% والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر مواعيد صرف معاشات يوليو 2021 والتي سوف يتم إضافة الزيادة الجديدة له، حيث بدأت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات بالإستعداد لبدء صرف معاشات شهر يوليو، لكي تتم عملية الصرف في موعدها المحدد وهو اليوم الأول من الشهر.
مواعيد صرف معاشات يوليو 2021 وجدول زيادة المعاشات
كما أن عملية الصرف سوف تتم بعد تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثا فئات، وتكون البداية مع من يتقاضون معاش 1000 جنيه فأقل، ثم تصرف المجموعة الثانية وهم من تبلغ قيمة معاشهم 2000 جنيه فأقل، والمجموعة الثالثة لمن تبلغ قيمة معاشهم 3000 جنيه أو أكثر، على أن يكون الصرف متاحاً للجميع بعد ذلك.
وحول مواعيد صرف معاشات يوليو 2021، فقد أكدت التأمينات والمعاشات أن عملية الصرف سوف تتم يوم 1 يوليو القادم، وأشارت إلى أن من يحمل بطاقة ميزة منالسادة أصحاب المعاشات، فلهم أن يصرفوا من مكينات الصرف التي يصل عددها لأكثر من 12 ألف ماكينة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2021 بزيادة 13% أي بقيمة 130 جنيه زيادة على كل 1000 جنيه، وتأتي الزيادة الجديدة في يوليو وفق الجدول التالي.
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|قيمة المعاش
|قيمة الزيادة في يوليو 2021
|1000 جنيه
|130 جنيه
|2000 جنيه
|260 جنيه
|3000 جنيه
|390 جنيه
|4000 جنيه
|520 جنيه
|5000 جنيه
|650 جنيه
|6000 جنيه
|780 جنيه
|7000 جنيه
|910 جنيه
|8000 جنيه
|1040 جنيه
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