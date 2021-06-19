/636402/يورو-2020-الماكينات-الألمانية-تقتل-الروح-البرتغالية-برباعية

حقق منتخب ألمانيا الفوز علي المنتخب البرتغالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الثانية من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء بين المنتخبين ملعب أليانز أرينا ببرلين بالعاصمة الألمانية، ويستعرض دوت الخليج أبروز أحداث المبارة بين الفريقين.

تقدم المنتخب الألماني في نتيجة المبارة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق روبن جوسينس، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل علي روبين، وذلك بعد الإستعانة بتقنية الفار.

واصل المنتخب الألماني الضغط في العديد من المحاولات على شباك المنتخب البرتغالي في بداية المباراة، وبالأخص في أول ربع ساعة، لتشهد على تألق حارس مرمى البرتغال والدفاع في التصدي للمحاولات المنهمرة على سباكة لياتي رونالدو وينهي القول في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة للمنتخب البرتغالي بمجموعة من التمريرات المتردجة من الخلف للأمام أنهاها ديوجو جوتا بتمريرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

منتخب ألمانيا يضرب باالثاني

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة عن طريق كاي هافرتس من خلال مجهود فردي مميز من جوشوا كيميش في إختراق دفاعات المنتخب البرتغالي أنهاه بتمريرة بينية لكاي هافرتس الذي سدد كرة متقنة داخل الشباك.

أوقع رافئيل جريرو مداع المنتخب البرتغالي فريق بلاده في موقف صعب، ليأتي بالهدف الثالث في المباراة والتقدم للماكينات الألمانية في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي المنتخب الألماني على حدود منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جوشوا كيميش بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها رافائيل جيريرو بشكل غريب ووضع الكرة داخل شباك الحارس روي باتريسيو.

ألمانيا لا تعرف الرحمة

تجمد المنتخب البرتغالي في أحداث المبارة ليضرب المنتخب الألماني بالهدف الثالث له في المباراة والرابع في اللقاء، في الدقيقة الواحد والخمسون، عن طريق كاي هافريتس، من خلال مجهود فردي من روبن جوسينس في إختراق الدفاعات البرتغالية داخل منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية بإتجاه زميله كاي هافرتس أمام المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.

سجل المنتخب الألماني الهدف الرابع له في اللقاء في الدقيقة الستون عن طريق روبين جيسونس، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق جوشوا كيميش إلى داخل منطقة الجزاء استغلها روبن جوسينس ونجح في مراوغة الحارس روي باتريسيو ووضع الكرة بشهولة داخل الشباك.

رد متأخر من منتخب البرتغال

رد المنتخب البرتغالي على الماكينات الألماني بعد جمود طوال أحداث المباراة بعد هدف رونالدو، عن طريق ديجو جوتا في الدقيقة السابعة والستون من خلال عرضية متقنة عن طريق كريستيانو رونالدو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بتسديدة قوية سكنت الشباك.