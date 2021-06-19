عبد الهادي القصبي: حزب مستقبل وطن ينشغل دائما بكل ما يهم المواطن والوطن«صور»

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أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن ينشغل دائما بكل ما يهم المواطن والوطن ومن ثم ورش العمل التى تعقد بالأمانة العامة للحزب ترجمة لذلك حتى تكون جميع هموم المواطن والوطن علي طاولة المناقشات بين الحزب وممثلي السلطة التنفيذية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عبد الهادي القصبي بورشة مستقبل وطن برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورش متسقبل وطن ترجمة حقيقة للعلاقة التعاونية

وكانت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أمينه المرأة بحزب مستقبل وطن، أكدت فى بداية الندوة بورش العمل التى يعقدها حزب مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة تعد ترجمة حقيقة للعلاقة التعاونية بين طرفي الحياة السياسية حيث الأحزاب والسلطة التنفيذية والعمل دائما من أجل المواطن.