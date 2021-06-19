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وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن: العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة «صور»

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قالت الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن، أنها خريجة كلية إقتصاد وعلوم سياسية وتحترم العمل الحزبي، ودوره الفعال فى المجتمع والذي يستهدف مع كافة المستويات الأخري تحقيق الحوكمة التى ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، مما يترتب عليها المسائلة المتبادلة متعددة المستوياتن موجه الشكر لحزب مستقبل وطن علي دعوتها للقاء نوابه.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى حديث وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن

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انطلاق ورشة عمل حزب مستقبل وطن « برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأكدت وزيرة التضامن، نيفين القباج، علي أن العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة مؤكدة علي أن وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن والجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل علي أن نحول هذا المسمي إلي وزارة التمكين والاستثمار فى الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لابد من استغلالها بشكل جيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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