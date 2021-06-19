/636405/محمد-شريف-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-شباك-الترجي-فيديو

أستطاع النادي الأهلي الحفاظ على التعادل السلبي أمام الترجي التونسي خلال أول 70 دقيقة من أحداث المواجهة التي تلعب أحداثها على ملعب حمادة العقربي ضمن مواجهات نصف النهائي للبطولة الإفريقية للأندية الأبطال، بعد أن أضاع محمد شريف الهدف الأول عقب تمريرة مميزة من عمرو السولية .

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# https://t.co/x6kGO8Ovxf — Mina Mikhail {miĸو} (@MinaMik72074219) June 19, 2021

وحاول هجوم الترجي التونسي تسجيل الهدف الأول أمام النادي الأهلي لكن وقف محمد الشناوي حائط صد أمام الهجوم التونسي ، حيث نجح في إبعاد الهجمات المتتالية والحفاظ على شباك المارد الأحمر خالية من الأهداف في المواجهة التي تقام على ملعب حمادة العقربي.

التعادل السلبي يسيطير على مباراة الأهلي والترجي

انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي تقام على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال ، في شوط شهد تألق واضح من محمد الشناوي.

وانقذ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي شباك المارد الأحمر من هدف أول بعد إبعاد الكرة من أمام محمد بن رمضان لاعب النادي التونسي ليحافظ الفريق الأحمر على التعادل السلبي خلال مواجهة اليوم التي أنطلقت في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الشوط الأول: الشناوي يحافظ على نظافة شباك الأهلي أمام الترجي

وحافظ النادي الأهلي على نتيجة التعادل مع الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء شهد تألق واضح لأكرم توفيق وبدر بانون حتى الأن.

وهدد محمد شريف لاعب النادي الأهلي مرمى الترجي التونسي بعد تمريرة جيدة من على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر ، لكن وقف بن شريفية حائط صد أمام هجمات المارد الأحمر ، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وانطلقت مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تأجلت المباراة ساعة كاملة عقب أحداث الشعب التي قامت بها بعض جماهير النادي التونسي.

واستلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعهد من قبل مراقب المباراة، يشير إلى تعهد الأمن بحماية لاعبي النادي الأهلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المبارة بين الفريقين من تونس.