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نفين القباج بندوة مستقبل وطن: نعمل علي إنهاء مسمي وزارة الغلابة الخاص بوزارة التضامن

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استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية،  قائلة:" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

دوت الخليج يرصد كلمة الدكتورة نيفين القباج بندوة مستقبل وطن 

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 برامج الحماية الإجتماعية

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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وأضافت القباج،الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب ، بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة:" نعمل علي تحويل وزارة التضامن لوزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

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وأشارت وزيرة التضامن ، إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات ، أبرزها الطفل فل المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى،  مودة،  المرأة المعيلة،  تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر، وأن 68% من الخدمات فى الريف ، لافتة إلى أن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقا لقانون  العمل الأهلى سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات  وفقا للتشريع .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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