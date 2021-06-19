/636407/الزمالك-يواصل-إستعداداته-لمصر-المقاصة-بكأس-مصر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته غدا الأحد، في الخامسة مساء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل ببطولة كأس مصر، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء لحظة بلحظة.

شهد تدريبات الزمالك اليوم علي العديد من الفقرات في مران اليوم السبت، والتي شهد على تألق العديد من العناصر في الفريق، وتدريبات بدنية مكثفة على بعض الأفراد في الفريق لرفع المستوي لبدني لهم، وجاء ذلك بسبب توقف الدوري وغياب الفريق عن التدريب.

الزمالك يرفع المعدل البدني

وقام الجهاز الفني للزمالك برفع معدلات الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال المران، حيث قاد فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، عدة فقرات قام اللاعبون بتأديتها بكفاءة.

كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قامت كل مجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وكذلك خوض فقرة بدنية، وخاض لاعبو الفريق أيضا، فقرة سرعات لمسافة معينة لعدة دقائق وذلك على هامش الحصة البدنية.

كارتيرون يحفز لاعبي الفريق

وحرص كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام، على الإشراف على هذه الفقرة البدنية ، وتحفيز اللاعبين للقيام بها.

وعلى هامش المران خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في نهاية المران مساء اليوم السبت ، والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين لاعبي الزمالك، حيث تم تقسيمهم إلى فريقين ، وسيطر الحماس على كل اللاعبين.

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

أدى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق.

وجاءت الفقرة التى خاضها رباعي حراسة مرمى الفريق، للتدريب على الكرات القريبة من خط المرمى، بجانب التسديد من خارج المنطقة .

وشهدت الفقرة تألق الحراس، وسط إشادة من أوليفيرا.