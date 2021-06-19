«أضرب يا شريف».. الأهلي يفوز على الترجي في رادس بهدف نظيف «فيديو»

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حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

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# https://t.co/x6kGO8Ovxf — Mina Mikhail {miĸو} (@MinaMik72074219) June 19, 2021

وشهدت المباراة تفوق كبير من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بجانب أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق خلال مواجهة اليوم ، بالإضافة لمحمد شريف صاحب الهدف الأول للمارد الأحمر.

الأهلي يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأستطاع النادي الأهلي الحفاظ على التعادل السلبي أمام الترجي التونسي خلال أول 65 دقيقة من أحداث المواجهة التي تلعب أحداثها على ملعب حمادة العقربي ضمن مواجهات نصف النهائي للبطولة الإفريقية للأندية الأبطال.

وحاول هجوم الترجي التونسي تسجيل الهدف الأول أمام النادي الأهلي لكن وقف محمد الشناوي حائط صد أمام الهجوم التونسي ، حيث نجح في إبعاد الهجمات المتتالية والحفاظ على شباك المارد الأحمر خالية من الأهداف في المواجهة التي تقام على ملعب حمادة العقربي.

انتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي والترجي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي تقام على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال ، في شوط شهد تألق واضح من محمد الشناوي.

محمد شريف يسجل هدف الأهلي الأول أمام الترجي

وانقذ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي شباك المارد الأحمر من هدف أول بعد إبعاد الكرة من أمام محمد بن رمضان لاعب النادي التونسي ليحافظ الفريق الأحمر على التعادل السلبي خلال مواجهة اليوم التي أنطلقت في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحافظ النادي الأهلي على نتيجة التعادل مع الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في لقاء شهد تألق واضح لأكرم توفيق وبدر بانون.