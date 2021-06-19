بالمعدول - من إعدام قيادات الإرهابية إلى شهادة يعقوب.. الفكر أخطر من الرصاص

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن مصر عانت من الفكر المتطرف على مدار السنوات الماضية ومحاولة أصحابه فرض الدين على المصريين بالشكل الذى يحقق لهم مصالحهم واستخدام الدين كتجارة لتحقيق أهدافهم.





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه بـ "المعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن المصريين يتميزون بالاعتدال والوسطية والتسامح والتوكل على الله، مشيرًا إلى أن مصر استعادت بريقها وهويتها المتفردة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصًا بعد محاولة تشويه مصر على يد أصحاب الفكر والجماعات المتطرفة منذ 1928 حتى 2013. وذكر أن تلك الجماعات الإرهابية مجرد أداة فى يد أعداء مصر وأهل الشر، وأوضح فيكتور أن مثول الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة كشف بأنه أحد الشخصيات التى كانت تتاجر بالدين، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تسعى الآن إلى مواجهة الفكر الذى زرعته تلك الشخصيات الدينية المتشددة فكريًا وأفسد عقول أجيال من الشباب، فمحاربة الفكر هو أخطر من الرصاصة والقنبلة.

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