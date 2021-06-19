بعد تجديده .. افتتاح مبنى القديس أثناسيوس بالخارجة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، اليوم السبت، مبنى القديس البابا أثناسيوس الرسولى للخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة بعد تجديده وإضافة دورين له.





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