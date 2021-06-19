شكرى يستقبل نظيره الماليزى غدا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وسيتم عقد مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين. كما سيعقبه لقاء آخر بين شكرى وسفن كوبمانس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام.

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