جدة - نرمين السيد - قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أمينه المرأة بحزب مستقبل وطن، إن ورش العمل التى يعقدها الحزب مع ممثلى الحكومة تعد ترجمة حقيقة للعلاقة التعاونية بين طرفى الحياة السياسية حيث إن الأحزاب والسلطة التنفيذية تعملان دائما من أجل المواطن.





وأضافت فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر الأمانة العامة، مساء السبت، أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج عملت معها على مدار الخمس سنوات الماضية بصفتها وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب، ولمست فيها بأنها الدينامو الحقيقى للوزارة وكنت أقول لها دائما أنها "أسطى وزارة التضامن"، مؤكدة على أن برنامج تكافل وكرامة وليد من قيادة الوزيرة الحالية. ولفتت رمضان إلى أن وزارة التضامن هى وزارة الغلابة لأنها مرتبطة بجميع قضايا المواطن ومُحملة بكل همومه. شارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية : وزيرة التضامن الاجتماعى دينامو حقيقى فى العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.