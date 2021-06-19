وزيرة التضامن: تكافل وكرامة استثمار فى الأجيال المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أن برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أى أعباء على الدولة المصرية، ولكنه يمثل إطاراً للاستثمار فى الأجيال القادمة، وتم مده إلى نهاية تخرج الطلاب من الجامعات، بعد أن كان مقتصراً على المدرسة بمراحلها المختلفة، حرصا من جانب القيادة السياسية للاستثمار الحقيقى فى الأجيال القادمة.





جاء ذلك خلال كلمتها فى فعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم السبت، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكدت القباج أن هذا البرنامج مخصص لها حتى الآن نحو 19 مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14 مليون مواطن، منهم على الأقل حوال 6 ملايين طالب، مؤكدا أن هذا الدعم مشروع لسبب فى أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسى فى استكمال صرفه للأسرة، ومن ثم الأمر لا يمثل عبء إطلاقاً بقدر ما هو استثمار فى البشر، وهو أمر موجود فى كل الدول، وليس مقصور على الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن البرنامج صاحبه العديد من الشكاوى، ويتم التغلب عليها مع الوقت، وخاصة على مستوى من يصرف الدعم وهو ما لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوى قلت كثيرا.

وتابعت: "لابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع واللى يعرف حد بيحصل على معاش تكافل وكرامة، وهو لا يستحق يتم الإبلاغ عنه فورا"، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.

فى السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن أنه مع ظهور بعض المرتزقة، عملت الوزارة على ميكنة كل الإجراءات، مؤكدة أن مخصصات الموازنة للدعم يصل إلى 300 مليار جنيه، منهم 19 ملياراً للدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، والباقى مخصص للمجالات الأخرى كتموين وصادرات وغيرها.

كما أشارت القباج إلى أنه بجانب تكافل وكرامة، تعمل الوزارة على مساعدة مستحقى هذا الدعم فى صور الدعم الأخرى من التموين وغيره.

وكررت حديثها بالتأكيد على أن الدعم النقدى المشروط، لا يمثل أى أعباء ولكن يحمل المواطن من الاصطياد من جانب جماعات أخرى، مؤكدة أن مصر "عمرها ما جاعت لعدة أسباب منها، المصدات الاقتصادية، وثقافة التكافل بين المواطنين والمجتمع المدنى القوى".