القباج بندوة مستقبل وطن: العمل الحزبى فى مصر شهد طفرة كبيرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت، فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلى السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضحت الوزيرة أنها خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحترم العمل الحزبى، ودوره الفعال فى المجتمع، والذى يستهدف مع كافة المستويات الأخرى لتحقيق الحوكمة التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما، مما يترتب عليها المساءلة المتبادلة متعددة المستويات، موجهة الشكر لحزب مستقبل وطن على دعوتها للقاء نوابه.

وتابعت: "الجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل على أن نحول هذا المسمى إلى وزارة التمكين والاستثمار فى الغلابة، كونهم يملكون قدرات كبيرة لابد من استغلالها بشكل جيد".

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية، قائلة: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

وأضافت القباج، أن الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب، بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة: "لتحول وزارة التضامن إلى وزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات، أبرزها الطفل فى المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى، مودة، المرأة المعيلة، تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر، كما أن 68% من الخدمات فى الريف.

ولفتت إلى أن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقا لقانون العمل الأهلى، سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات وفقا للتشريع.