وزير الخارجية: هناك دعم عربي لمصر في موقفها بقضية سد النهضة



قال وزير الخارجية سامح شكرى إن اجتماع الوزراء العرب فى قطر هدفه إتاحة الفرصة للوزراء العرب للنقاش حول العمل العربى المشترك ومعالجة الأزمات فى الساحة العربية، موضحا أن الجولة الأولى التى عقدت فى القاهرة ثم فى الدوحة كانت مفيدة لتداول الأفكار والرؤى بشكل موسع، مشيرا لوجود ارتياح للنهج العربى فى هذا الصدد وانحساره فى قضيتين مهم جدا.

وأوضح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية، أنه كان هناك دعم عربى كبير لمصر فى موقفها بقضية سد النهضة، مشددة على أهمية أن يتم ضمان عدم الإضرار الجسيم بمصلحة مصر والسوادن مع حق أثيوبيا قى التنمية بالبلاد.

وأكد أن مصر تسعى ان تنخرط اثيوبيا فى مفاوضات جادة للتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، مشددا على اهمية الامن والاستقرار فى افريقيا بشكل عام.