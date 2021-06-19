التعليم العالى: 102 ألف طالب من جنسيات مختلفة مقيدون بالجامعات المصرية 

قال الدكتور عادل عبدالغفار، مستشار وزير التعليم العالى والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتبارى للشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية» من الالتحاق بالكليات، مؤكدا أن هناك 102 ألف طالب من الجنسيات المختلفة يدرسون فى الجامعات المصرية، وذلك بسبب المزايا التى توفرها مصر واهتمامها بالبرامج الحديثة واهتمام القاهرة بملف الطلاب الوافدين.

وأضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إجراء اختبارات قدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة بشأن تحديد حد أدنى للكليات لا ينطبق على طلاب الثانوية.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن يتم التوسع فى تخصص التمريض نظرا لاحتياج المجتمع لهذا التخصص، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات أجاز للطلاب الحصول على الشهادة الجامعية بعد اجتياز الساعات المعتمدة، موضحا أن هذا يعنى أن الطالب غير مرتبط بعدد معين من السنوات ولكن بقدر العلم الذى تحصل عليه.