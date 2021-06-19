"في رادس لينا حكايات".. الأهلي يُسقط الترجي بهدف ويضع قدما بنهائي أفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد شريف هدف الأهلي فى الدقيقة 65 ، ليتأجل حسم الفريق المتأهل لنهائي دوري الأبطال لمباراة العودة المقرر لها السبت المقبل بالقاهرة.

ورغم أن التأهل لم يُحسم إلا أن الأهلي استعاد ذكريات التألق في ملعب رادس، حيث سبق له الفوز ببطولة أفريقيا مرتين على هذا الملعب عامي 2006 أمام الصفاقسي وعام 2012 أمام الترجي ، كما فاز على الترجي من قبل على نفس الملعب.

وتأخر انطلاق المباراة 60 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهير الترجي، وقام جمهور فريق الترجي بأعمال شغب اضطرت الشرطة التونسية لإطلاق القنابل المسيل للدموع.

وشهد ملعب رادس أعمال شغب واضحة من جمهور الترجي وهو ما تسبب فى مغادرة اللاعبين وطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز أرض الملعب ليلجأ مراقب المباراة تأجيل المباراة 60 دقيقة.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ،عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي ، طاهر محمد، صلاح محسن ومحمد شريف

بدأ الفريقان المباراة بحذر شديد وظهر بوضوح غياب الخطورة على مرمى الشناوي حارس الأهلي ومعز بن شيريفية حارس الترجي.

أول الفرص الخطرة فى المباراة كانت للأهلي من ناحية الجبهة اليسرى من جملة بين على معلول محمد شريف لكن معز بن شريفية تصدى لهذه المحاولة.

وألغى الحكم فيكتور جوميز هدفاً للأهلي سجله محمد شريف بسبب تسلل الأخير ، قبل أن يُنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق التونسي.

تراجع أداء الأهلي وترك الفرصة للفريق التونسي لأن يفرض سيطرته على المباراة ويشكل خطورة على مرمى الشناوي، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب فريق الترجي الذى ضغط بقوة من أجل زيارة شباك الشناوى.

وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف للأهلي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة عرضية من اليمين أساء التصرف فيها ولعبها برعونة بعيداً عن الشباك.

وشارك محمد مجدي أفشة في الدقيقة 62 بدلاً من صلاح محسن ، وساهم أفشة في زيادة القوة الهجومية للأهلي وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 65 بعدما تسلم كرة من المتألق ديانج وسجلها في شباك الترجي.

بعد الهدف أهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة أخرى للتسجيل عن طريق محمد شريف وشارك حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر.

في الدقائق الأخيرة شارك، رامي ربيعة بدلاً من أكرم توفيق، وشارك بواليا بدلاً من محمد شريف، وأهدر الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.