وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن:مصر عمرها ما جاعت.. وتكافل وكرامة مش عبء ولكنه استثمار «صور»

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أكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أي أعباء علي الدولة المصرية، ولكنه يمثل إطار للاستثمار للأجيال القادمة، وتم مده إلي نهاية تخرج الطلاب من الجامعات بعد أن كان مقتصر علي المدرسة بمراحلها المختلفة حرصا من جانب القيادة السياسية للاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة.

دوت الخليج يرصد كلمة نيفين القباج وزيرة التضامن بندوة حزب مستقبل وطن اليوم السبت

برامج الحماية الإجتماعية

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد علي أن هذا البرنامج مخصص لها حتي الآن نحو 19مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14مليون مواطن، منهم علي الأقل حوال 6مليون طالب، مؤكدا علي أن هذه الدعم مشروع لسبب في أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسي في استكمال صرف هذا الدعم للأسرة، ومن ثم الأمر لا مثل عبء إطلاق بقدر ما هو استثمار في البشر، وهو أمر موجود في كل الدول، وليس مقصور علي الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.

ولفتت وزيرة التضامن إلي أن البرنامج صاحبة العديد من الشكاوي ويتم التغلب عليها مع الوقت، وخاصة علي مستوي من يصرف الدعم وهو ما لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوي قلت كثيرا، ولابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع واللي يعرف حد بيحصل علي معاش تكافل وكرامل وهو لا يستحق يتم الإبلاغ عنه فورا، مشيرة إلي أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.

في السياق ذاته أكدت وزيرة التضامن علي أنه أما مخالفات البعض عملت الوزارة ميكنه كل الإجراءات خاصة مع ظهور بعض المرتزقة، مؤكدا علي أن مخصصات الموازنة للدعم يصل 300 مليار جنيه منهم 19 مليار للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والباقي مخصص للمجالات الأخري كتموين وصادرات وغيرها، مشيرا إلي أنه بجانب تكافل وكرامة تعمل الوزارة علي مساعدة مستحقي هذا الدعم في صور الدعم الأخري من التموين وغيره.

وكررت وزيرة التضامن حديثها، بالتأكيد علي أن الدعم النقدي المشروط لا يمثل أي أعباء ولكن يحمل المواطن من الاصطياد من جانب جماعات أخري، مؤكدا علي أن مصر "عمرها ما جاعت" لعدة أسباب منها، المصدات الإقتصادية، وثقافة التكافل بين المواطنين والمجتمعي المدني القوي.