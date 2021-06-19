/636410/رادس-يعرف-أمجاده-تاريخ-خامس-فوز-للنادي-الأهلي-على-الترجي-بملعبه

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس ، ليصبح الفوز اليوم هو الخامس للمارد الأحمر في رادس ، ليكرس الفريق الأحمر المقولة الخالدة لجمهور القلقة الحمراء «أفريقيا تعرف أمجاده» ويستعرض دوت الخليج أهم تلك المواجهات.

فاز الأهلي على الترجي في 5 مباريات بملعب الفريق التونسي في رادس ، كان أخرها مواجهة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية ، بينما المارد الأحمر الفوز له في ملعب الفريق المنافس في عام 2012 بنهائي البطولة.

«أضرب يا شريف».. الأهلي يفوز على الترجي في رادس بهدف نظيف

ضاعف الأهلي الفوز الثاني علىى الترجي في تونس في عام 2015 ببطولة الكونفيدرالية بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات ، وكرر المارد الأحمر الفوز عام 2017 بهدفين مقابل هدف في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعزز الأهلي تفوقه على الترجي التونسي بالفوز الرابع عام 2018 بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي التونسي ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا ، قبل أن يكرر المارد الأحمر الفوز الخامس في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

الأهلي يحقق خامس فوز على الترجي في رادس

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.